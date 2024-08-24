Burdur'da yolcu otobüsü devrildi, çok sayıda yaralı var

Isparta'dan Antalya istikametine doğru gitmekte olan yolcu otobüsü virajı alamayıp devrildi. Kaza yerinde can pazarı yaşanırken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza saat 02.15 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Elsazı köyü Isparta- Antalya karayolunda meydana geldi.

Antalya istikametine doğru gitmekte olan ve 35'i yolcu 37 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü virajı almayınca yan devrildi.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.