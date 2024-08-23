Antalya'da facia! Şoför direksiyonu bırakıp su savaşına katıldı, otobüs kaza yaptı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 23 Ağustos 2024 14:24 - Güncelleme: 23 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme:

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Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri gezdiren safari otobüsünün şoförü, yapılan su savaşına katılınca ortalık savaş alanına döndü. El freni çekilmeyen otobüs kayarken bir otomobile çarpıp durdu, o anlar kameralarla kayıt altına alındı.