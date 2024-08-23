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Antalya'da facia! Şoför direksiyonu bırakıp su savaşına katıldı, otobüs kaza yaptı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde turistleri gezdiren safari otobüsünün şoförü, yapılan su savaşına katılınca ortalık savaş alanına döndü. El freni çekilmeyen otobüs kayarken bir otomobile çarpıp durdu, o anlar kameralarla kayıt altına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde facianın eşiğinden dönüldü. İlçede 20'den fazla turistin bulunduğu üstü açık safari otobüsünde bulunanlar, yolda geçiştiği diğer safari otobüsündekilerle su savaşı yaptı.

Antalya'da facia! Şoför direksiyonu bırakıp su savaşına katıldı, otobüs kaza yaptı - 1. Resim

PANİĞE NEDEN OLDU

Ancak su savaşına katılan şoför el frenini çekmeden direksiyonun başından kalktı. Eğimli yolda geri geri kayan otobüs, bir otomobile çarptı. Uçuruma yuvarlanmaktan son anda kurtulan otobüste hafif zarar meydana geldi. Yolcular ise büyük korku yaşadı. O anlar diğer otobüstekiler tarafından anbean kayıt altına alındı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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