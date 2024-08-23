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Kız kardeşine kötü davranan eniştesine kurşun yağdırdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kız kardeşine kötü davranan eniştesine kurşun yağdırdı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da kız kardeşine kötü davrandığı için eniştesini konuşmaya çağıran Cafer Gültekin, tartışma kavgaya dönünce kurşun yağdırdı. Enişte hayatını kaybederken tutuklanan Gültekin ifadesinde, "Küfür etmeye başlayınca, sinirden gözüm karardı. Öldürmek istememiştim, pişmanım" dedi.

19 Ağustos günü Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde iddiaya göre Cafer Gültekin (35), eşi S.G. ile anlaşamadıkları için bir süre önce boşanma kararı aldı. Ancak çift arasında boşanma kararından dolayı tartışma çıktı.

KONUŞMAYA DİYE ÇAĞIRIP ATEŞ AÇTI

Tartışma çıktığını öğrenen S.G.'nin kardeşi Volkan Özdemir (38), eniştesi Cafer'i evlerinin yanındaki parka konuşmaya çağırdı. Konuşmaya gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Özdemir, tabancayla Gültekin'in başına ateş açarak kaçtı.

Kız kardeşine kötü davranan eniştesine kurşun yağdırdı - 1. Resim

2 GÜNÜN SONUNDA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ağır yaralanan Gültekin'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada 2 gün mücadele veren Gültekin hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüpheli Özdemir'in izini sürdü. Yapılan operasyon neticesinde şüpheli saklandığı bir evde yakalandı.

Kız kardeşine kötü davranan eniştesine kurşun yağdırdı - 2. Resim

"SİNİRDEN GÖZÜM DÖNDÜ, ÇOK PİŞMANIM"

Şüpheli Volkan Özdemir emniyetteki sorgusunda, "Kız kardeşime kötü davrandığını duydum, aralarını düzeltmeleri için Cafer'i buluşmaya çağırdım. Bir daha kardeşime sorun çıkartmamasını söylediğimde, seni ilgilendirme o benim eşim sen ne karışıyorsun diyerek küfür etmeye başladı. Sinirden gözüm karardı, öldürmek istememiştim. Çok pişmanım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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