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"Kimseyi işten çıkarmayacağız" diyen CHP'li belediye 700 kişiyi işten çıkardı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
&quot;Kimseyi işten çıkarmayacağız&quot; diyen CHP&#039;li belediye 700 kişiyi işten çıkardı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, son seçimde CHP'ye geçen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 1 Nisan'dan bu yana 700 işçinin işten çıkarıldığını belirten Öztaylan, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın seçim öncesi verdiği 'Kimseyi işten çıkarmayacağız' sözünü hatırlattı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, dün AK Parti Balıkesir İl Başkanlığında gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Yoğun katılımın olduğu toplantıda Öztaylan, önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 1 Nisan'dan buyana 700 işçisini işten çıkardığını söyleyen Öztaylan; Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'a seslendi. Öztaylan, işten çıkartılan işçilerin görevlerine geri iade etmeleri istedi.

"TEŞEKKÜR BİLE ETMEDEN İŞTEN ÇIKARIYORLAR"

Öztaylan şunları söyledi: "Ahmet Akın diyor ki; 'Kimse işten çıkartılmayacak, dedikodulara kulak asmayın. Hiç kimseyi ben çıkartmayacağım. Adaletle yöneteceğiz, hakkını teslim edeceğiz. 'Şu anda şirketler dahil toplamda 700 kişi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde işten çıkartıldı. Mesajla, E-Devlet üzerinden teşekkür etmeden, çok kötü bir şekilde işten çıkartılıyor. 

Ahmet Akın

AHMET AKIN'A SERT SÖZLER

 Bu yanlışın ivedi şekilde geri döndürülmesine ve şirketlerle beraber işten çıkartılan 700 kişinin işlerinin iade edilmesini istiyoruz. Sonuç olarak herkese yakın diye yola çıkan Ahmet Akın, maalesef Balıkesirlilere uzak, ithal bürokratlara yakınmış. Ahmet Abi, bunu çok derinden söylüyorum. Bu yaptığınız hatadan bir önce dönün, milletin ekmeğiyle oynamayın. Millete verdiğiniz sözleri yerine getirin, indirimleri geri getirin. İsrail ile aynı safta durmayınız. Zira bu Türk milleti ilk fırsatta sizi sandığa gömmesini bilecektir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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