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Üniversite kayıtları bugün sona eriyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Üniversite kayıtları bugün sona eriyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

19 Ağustos'ta başlayan üniversitelerde kayıt işlemleri bugün sona eriyor. 26 Ağustos'ta ise mazeretli kayıt başvuruları alınacak. 

Milyonlarca aday için heyecanlı bekleyiş süreci sona eriyor. 19 Ağustos'ta başlayan üniversite kayıtları bugün sona eriyor.

2 EYLÜL KAYITLAR İÇİN SON TARİH

26 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında adaylar için mazeretli kayıt başvuruları yapılacak. 2  Eylül itibarıyla da artık kayıt işlemi için başvuru alınmayacak. Ek yerleştirme öncesi devlet üniversitelerindeki toplam kontenjanın yüzde 98,8'i, ön lisans programlarının ise tamamı doldu.

EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ AÇIKLANACAK

Ön lisans pilotaj programı, 536,7 puanın üstünde rekor bir puanla öğrenci aldı. Siber güvenlik programına 525 puanla yerleştirme yapıldı. Genel yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacak. 2024 YKS sonuçlarına göre herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme için başvurabilecek. Ek yerleştirme başvuru tarihleri daha sonra açıklanacak.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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