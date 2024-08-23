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Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Afrika ülkesi Botsvana'da bir madenden dünyanın en büyük ikinci elması çıkarıldı. Devlet Başkanı'nın ofisinde sergilenecek olan elmas tam 2 bin 492 karat, yani yaklaşık 499 gram.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor - 1. Resim

Botsvana'daki Karove Elmas Madeni'nden, 2 bin 492 karatlık (yaklaşık 499 gram) ağırlıkta bugüne kadar bulunan en büyük elmaslardan biri çıkarıldı.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor - 1. Resim

MADENDEN ÇIKARILAN EN BÜYÜK İKİNCİ TAŞ

Botsvana hükümeti, 2 bin 492 karatlık dev taşın şimdiye kadar bir madenden çıkarılan en büyük ikinci taş olduğunu ve bugün sergileneceğini bildirdi.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor - 3. Resim

Söz konusu elması çıkaran Kanadalı "Lucara Diamond Corp." madencilik şirketinin açıklamasında, Karove Madeni'nden X- ışını teknolojisi kullanılarak hasarsız çıkarılan ham elmasın "olağanüstü ve yüksek kalitede" olduğu belirtildi.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor - 2. Resim

DEVLET BAŞKANININ OFİSİNDE SERGİLENECEK

Lucara Diamond Başkanı ve CEO'su William Lamb, yaptığı açıklamada, "Bu olağanüstü 2 bin 492 karatlık elmasın çıkarılmasından dolayı çok mutluyuz." ifadesini kullandı. Botsvana hükümeti, yeni keşfedilen elmasın Botsvana Devlet Başkanı Mokgweetsi Masisi'nin ofisinde dünyaya tanıtılacağını duyurdu. Masisi, elması ilk gören kişilerden birisi olacak.

Dünyanın en büyük ikinci elması bulundu! Ağırlığını duyanın gözleri fal taşı gibi açılıyor - 5. Resim

CULLINAN ELMASINDAN SONRA BİR İLK

Söz konusu elmas ağırlığıyla, Güney Afrika'da 1905'te bulunan 3 bin 106 karatlık (yaklaşık 621 gram) "Cullinan Elması"ndan sonra son yüz yıldaki ikinci büyük elmas olacak.

Karove Madeni'nden daha önce 1000 karat üzeri ağırlıkta dört elmas çıkarılmıştı. Karove Madeni'nde 2019'da 1758 karatlık (yaklaşık 352 gram) "Sewelo Elması" ve 2017'de 1111 karatlık (yaklaşık 222 gram) "Lesedi La Rona Elması" çıkarılmış, Lesedi La Rona Elması, İngiliz bir kuyumcu tarafından 53 milyon dolara satın alınmıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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