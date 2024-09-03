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Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sivas-Erzincan sınırında otobüs devrildi, ilk belirlemelere göre en az 17 kişi yaralandı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Sivas-Erzincan sınırında yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak  devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

YOLCU OTOBÜSÜ YOLDAN ÇIKTI, DEVRİLDİ

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.30 sularında Sivas-Erzincan karayolu Sivas'ın İmranlı ilçesi Toplucak mevkiinde meydana geldi. Erzincan istikametine gitmekte olan Yeşil Erciş firmasına ait 02 KD 571 plakalı yolcu otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi.

ARAMA KURTARMA EKİPLERİ ÇALIŞIYOR

Olay yerine İmranlı Arama Kurtarma Ekibi (İMAYKUT) ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

YARALI SAYISI ARTIYOR

İlk belirlemelere göre 17 yolcu yaralandığı açıklanmıştı. Son gelen bilgilere göre yaralı sayısı 24'e yükseldi. Kazada yaralanan 24 yolcu ambulanslarla İmranli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmaması sevindiren gelişme oldu.

Kazada can kaybı yaşanmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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