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İzmir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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İzmir&#039;de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İzmir Ankara Caddesi 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi Kantar mevkisinde, Hüseyin Ali C. idaresindeki otomobil ile Tuncay Y. yönetimindeki otomobil çarpıştı.

İzmir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 1. Resim

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücülerden Hüseyin Ali C. ile aynı araçtaki Zeliha C.'nin olay yerinde öldüğü belirlendi.

Yaralanan diğer sürücü Tuncay Y. ile aynı araçtaki Gülay Y. ve Bekir Y. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İzmir'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var - 2. Resim

Cesetler, otopsi için Kemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan cadde, ekiplerin çalışması sonrası açıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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