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Sağanak D-100'ü vurdu, İstanbul'a ulaşım kesildi! Araçlar trafikte kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'de aniden bastıran kuvvetli sağanak D-100 karayolunda ulaşımı durdurdu, araçlar sel suları nedeniyle trafikte kaldı. Gebze, Çayırova, Darıca ve Derince ilçelerinde yaşayan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanağın akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından beklenen sağanak Marmara bölgesinde başladı. İstanbul dahil birçok kentte görülen yağmur Kocaeli'de de etkisini gösterdi.

Kentte öğle saatlerinde hızını artıran sağanak yağış trafiği ve hayatı felç etti. Gebze, Çayırova ve Darıca'da çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Araçlar su altında kalırken, çok sayıda kaza da yaşandı.

Sağanak D-100'ü vurdu, İstanbul'a ulaşım kesildi! Araçlar trafikte kaldı - 1. Resim

D-100'DE ULAŞIM DURDU

Sel sularının doldurduğu D-100'de ulaşım her iki istikamette de durdu. Hem İstanbul, hem de Ankara istikametine gidecek olan araçlar, sel suları sebebiyle trafikte kaldı.

Bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

Sağanak D-100'ü vurdu, İstanbul'a ulaşım kesildi! Araçlar trafikte kaldı - 2. Resim

DERİNCE SULAR ALTINDA

Kocaeli'de etkili olan sağanak yağış sebebiyle Derince ilçesi de sular altında kaldı. Yaklaşık yarım saat süren yağışın ardından Derince'de bazı mahallelerde elektrik kesintileri yaşandı. Sağanak yağış ile birlikte taşan rögarlar sokakları su altında bıraktı. Bazı dere yatakları da taşarak caddelerden aktı, iş yerleri sular altından kaldı.

Su baskınları sebebiyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, Derince Belediyesi'ne de tepki gösterdi. Bölgede akşam saatlerine kadar yağışın etkili olması bekleniyor.

Sağanak D-100'ü vurdu, İstanbul'a ulaşım kesildi! Araçlar trafikte kaldı - 3. Resim

AKŞAMA DEK SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün akşam saatlerine kadar Kocaeli çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini duyurdu.

Yağışın ardından oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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