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Ankara'da kereste fabrikasında korkutan yangın! Başkentte durum vahim: "Burası yanarsa hiç söndüremeyiz"

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Ankara&#039;da kereste fabrikasında korkutan yangın! Başkentte durum vahim: &quot;Burası yanarsa hiç söndüremeyiz&quot;

Gündem Haberleri

Ankara'nın Mamak ilçesindeki kereste fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahalenin sürdüğü yangına ilişkin görgü tanıkları konuştu: "Çalışıyorduk, bir anda dumanla birlikte ateş geldiğini gördük. Burası yanarsa hiç söndüremeyiz."

Ankara'da bir kereste imalathanesinde çıman yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

MAMAK'TA KORKUTAN YANGIN

Mamak'ın Ortaköy Mahallesi'nde yer alan Mermerciler Sitesi'ndeki bir kereste imalathanesinde, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevre güvenliğinin sağlanmasının ardından söndürme çalışmalarına başlanan yangına, itfaiye ekiplerince müdahalenin devam ettiği öğrenildi.

"BURASI TUTUŞURSA HİÇ SÖNDÜREMEYİZ"

Olayla ilgili konuşan Mertcan Akçaoğlu, "Çalışıyorduk, dükkanın köşedeki kapıdan dumanla birlikte ateş geldiğini gördük. Biz içeriyi soğutmaya başladıktan sonra zaten burası komple kül oldu, yetişemedik. İşin kötü yanı, malzemelerimiz ve kalıplarımız vardı. Onları korumaya çalışıyoruz ki burası yanarsa hiç söndüremeyiz. Bildiğimiz kadarıyla can kaybı ya da yaralı yok. Diğer esnafları da bilmiyorum. Burası normal tomrukları çıta haline getirip biçen bir fabrika" ifadesini kullandı.

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