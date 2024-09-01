İstanbul sağanağa teslim! Önümüzdeki 4 saate dikkat... Uyarılar peş peşe

Meteoroloji, AKOM ve İstanbul Valiliği'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen sağanak başladı. Birçok ilçede aniden bastıran sağanak nedeniyle yolları su bastı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına sığındı. MGM önümüzdeki 4 saate dikkat çekti. İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul için 'sarı kodlu uyarı' verdi, AKOM ilçe ilçe uyardı. Beklenen kuvvetli sağanak sabahın ilk saatlerinde özellikle Avrupa yakasında etkisini hissettirmeye başladı.

SAĞANAK ANİDEN BASTIRDI

Aniden bastıran sağanak nedeniyle Cevizlibağ'da D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, bir süre sonra trafiğe açıldı.

VATANDAŞLAR DURAKLARA SIĞINDI

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

AKOM'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, gün boyu aralıklarla bölgesel olarak görülmesi beklenen yağışların gece saatlerinden (22.00) itibaren il geneline yayılarak etkisini artıracağını, Pazartesi öğle saatlerine kadar kuvvetli şekilde (30-60 kg/m2) etkili olmaya devam edeceğini duyurdu.

Öte yandan, gün içinde görülmesi beklenen bölgesel yağışların 30-60 dakika süre ile kuvvetli yağış bırakacağı, beraberinde kısa süreli su baskını, göllenme gibi olumsuzlukların yaşanabileceği uyarısı yapıldı.

Yapılan açıklamada ayrıca, pazartesi öğle saatlerine kadar görülecek kuvvetli yağışlar nedeniyle yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesinin önemli olduğu vurgulandı.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 SAATE DİKKAT

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamaya göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, önümüzdeki 4 saatlik periyotta kuzey ilçeleri ve boğaz çevresi başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olacak.

Açıklamada ayrıca ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağışla birlikte kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Öte yandan İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Meteoroloji'nin yağış uyarısına yer verilerek, dikkatli ve tedbirli olunması istedi.