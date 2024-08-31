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Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

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Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul&#039;da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor

Gündem Haberleri

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu... İstanbul başta olmak üzere Denizli, Burdur, Isparta ve Muğla çevrelerini etkileyecek kuvvetli sağanak yağış geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM İstanbul'un 4 ilçesinde oturanları saat vererek uyardı.

Yaz aylarının bunaltan sıcakları yerini kuvvetli yağışlara bıraktı. İstanbul'da Karadeniz üzerinden gelen süper hücre bulutları dün yağış bıraktı. Meteoroloji ve AKOM'dan mega kent başta olmak üzere 7 il için uyarı geldi. İşte ayrıntılar...

Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 1. Resim

METEOROLOJİDEN SON HAVA TAHMİN RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı son hava tahmin raporuna göre ülkemizin  Marmara, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 2. Resim

7 İLDE SAĞANAK YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerine kadar Denizli, Burdur ve Isparta çevreleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batısının iç kesimleri, Afyonkarahisar'ın güneyi ile Konya'nın batı ve güney kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 3. Resim

İSTANBUL'UN BU 4 İLÇESİNDE OTURANLAR DİKKAT

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bugün bölgede beklenen yağışların Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un Çatalca, Silivri, Arnavutköy ve Büyükçekmece ilçelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2), Kırklareli'nin Demirköy ve Vize ile Tekirdağ'ın Saray ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 4. Resim

AKOM'DAN DA UYARI

İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM bugün İstanbul genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. AKOM’un açıklamasında, “İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar akşam saatlerine kadar aralıklarla sürecek. İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklenirken, sıcaklıklar ise 29 derece civarında seyredecek” ifadelerine yer verildi.

Meteoroloji ve AKOM saat vererek uyardı! İstanbul'da 4 ilçede oturanlar dikkat: Kuvvetli sağanak geliyor - 5. Resim

4 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. Öte yandan, hava sıcaklıklarının 6 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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