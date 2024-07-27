İstanbullular dikkat! AKOM sağanak yağış için saat güncelledi

Afrika sıcaklarıyla mücadele eden İstanbullu sabah saatlerinde sağanağa yakalandı. Ulaşımda aksamalar yaşanırken AKOM yeni bir uyarı yayımlayarak yağışların saat 17.00'ye kadar süreceğini duyurdu.

Afrika ve Basra sıcakları son haftalarda yurdu esir aldı, vatandaşlar yüksek sıcak ve rekor nemle zor anlar yaşadı. Cuma günü serin hava yurda giriş yaptı.

Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından birçok bölgede sağanak yağışlar başladı. İstanbul'da yağış nedeniyle trafik yoğunluğu artış gösterdi.

AKOM, 17.00’ye kadar yağması beklenen yağmur sebebiyle vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

UYARI VERİLEN İLLER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hafta sonu hava durumu raporuna göre ise Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ankara çevreleri, Mersin'in doğusu, Adana'nın güney ve batısı ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Sarı kodlu uyarı verilen şehirler: Artvin, Erzurum, Giresun, Kars, Rize, Trabzon, Düzce.

Turuncu kodlu uyarı verilen şehirler: Kastamonu, Ordu, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Düzce.