Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > İstanbul'da beklenen sağanak Anadolu Yakası'nda vatandaşları sokakta yakaladı

İstanbul'da beklenen sağanak Anadolu Yakası'nda vatandaşları sokakta yakaladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
İstanbul&#039;da beklenen sağanak Anadolu Yakası&#039;nda vatandaşları sokakta yakaladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Öğlen saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın etkisi altına alan sağanak, vatandaşa zor anlar yaşattı.

İstanbul'da bugün yağması beklenen yağmur için uyarı geçen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğlen saatlerini işaret etmişti. Saatlerin 13.00'ü göstermesiyle başlayan yağmur, özellikle Anadolu Yakası'nın etkiledi.

İstanbul'da beklenen sağanak Anadolu Yakası'nda vatandaşları sokakta yakaladı - 1. Resim

ANADOLU YAKASI'NDAKİ BİRÇOK SEMT YAĞMUR ALTINDA KALDI

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da beklenen sağanak Anadolu Yakası'nda vatandaşları sokakta yakaladı - 2. Resim

Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, "Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklemmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur diyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarat vermeden su ihtiyacımızı sağlar" diye konuştu.

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu, "Marmaray'dam indim Gebze'den geliyorum yağmur yoktu. Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.

İstanbul'da beklenen sağanak Anadolu Yakası'nda vatandaşları sokakta yakaladı - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tayland'da tünelde 6 gün mahsur kalmışlardı... Cansız bedenlerine ulaşıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kontrol amaçlı durdurulan araçtan 885 adet sentetik hap ele geçirildi - GündemEkiplerin durdurduğu araçtan 885 adet sentetik hap çıktıMetrobüs kazasının 1 dakika öncesine ait görüntüler ortaya çıktı! Diğer sürücüler yan yola geçmiş - GündemKaza öncesinin görüntüleri ortaya çıktıAnkara kulislerinde konuşulan 'Kemal Kılıçdaroğlu' iddiası: Mağdur gösterilerek... - GündemKulisler bu iddiayla çalkalanıyor!Yaban keçisi avlayanlara ceza yağdı - GündemYaban keçisi avlayanlara ceza yağdıPKK'nın Fransa yapılanmasını yürütüyordu! Denis Daniel yakalandı - GündemMİT'ten peş peşe operasyon!Bakan Fidan'dan Slovenya'da kritik uyarı! Nükleere dönebilir - Gündem"Nükleer savaşa dönüşebilir"
Sonraki Haber Yükleniyor...