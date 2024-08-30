İstanbul'da beklenen sağanak Anadolu Yakası'nda vatandaşları sokakta yakaladı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Öğlen saatlerinde İstanbul'un Anadolu Yakası'nın etkisi altına alan sağanak, vatandaşa zor anlar yaşattı.

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak uyarısı

İstanbul'da bugün yağması beklenen yağmur için uyarı geçen Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğlen saatlerini işaret etmişti. Saatlerin 13.00'ü göstermesiyle başlayan yağmur, özellikle Anadolu Yakası'nın etkiledi.

ANADOLU YAKASI'NDAKİ BİRÇOK SEMT YAĞMUR ALTINDA KALDI

İstanbul'da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

İstanbul'da Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ara yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağış Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarına kadar devam etmesi bekleniyor.

Dışarı tedbirli bir şekilde çıkan Mehmet Mendi, "Son dönemlerde hava durumlarında oldukça farklı durumlar oluyor. Her an beklemmedik yağmurlarla karşılaşıyoruz. İnsanlarımızın bu yağmurlara hazırlıklı olması gerekiyor. Yağmur diyince sudur. Umarız bu yağmurlar halkımıza zarat vermeden su ihtiyacımızı sağlar" diye konuştu.

Yağmura tedbirsiz yakalanan Bilal Uslu, "Marmaray'dam indim Gebze'den geliyorum yağmur yoktu. Burada yağmur var. Şemsiyemiz yoktu. Şimdi bakacağız şemsiye alıp yolumuza devam edeceğiz" dedi.