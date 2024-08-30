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İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak

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İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak

Yaşam Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü başta İstanbul, Kırıkkale ve Kocaeli çevreleri olmak üzere kuvvetli yağış uyarısı verdi. Hava Forum da İstanbul için yayınladığı uyarısında yağışların 72 saat boyunca süreceğini aktardı.

Ağustos ayının son günleri Türkiye için bol yağışlı geçiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni yağış haberini duyurdu. 

Kurumdan alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Akdeniz’in Toroslar kesimi ile Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güneydoğu kesimleri, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kütahya çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kesimleri, İskenderun Körfezi, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ANİ SU BASKINLARINA DİKKAT 

Hava Forum ise İstanbul için uyarı vererek 72 saat boyunca aralıklı sağanak yağmur geçişinin olacağını paylaştı. 

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

İstanbul'da 72 saat boyunca aralıklarla sağanak yağmur geçişleri tahmin ediliyor. Karadeniz'deki siklonun megakente girmesi beklenmiyor. Yağışın ağır kısmı deniz üzerinde kalıyor ama yine de buradan kopan parçalar bazı ilçelerde ani su baskınlarına neden olabilir. 

 

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİN RAPORU

30 AĞUSTOS CUMA

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak - 1. Resim

31 AĞUSTOS CUMARTESİ

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak - 2. Resim

1 EYLÜL PAZAR

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak - 3. Resim

2 EYLÜL PAZARTESİ

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak - 4. Resim

3 EYLÜL SALI

İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak 72 saat boyunca çok kuvvetli vuracak - 5. Resim

 

Düzenleyen:  - Yaşam
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