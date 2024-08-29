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Sağanak fena vurdu, 11 bölgede kırmızı alarm verildi! Ölü sayısı 28'e çıktı...

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sağanak fena vurdu, 11 bölgede kırmızı alarm verildi! Ölü sayısı 28&#039;e çıktı...

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletlerinde devam eden şiddetli yağışlar sebebiyle 11 bölgede kırmızı alarm verildi. Ölü sayısının 28'e çıktığı eyalette 17 bin 800 kişi tahliye edildi.

​​​​​​​Hindustan Times'ın haberine göre, Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), Gujarat eyaletinde 25 Ağustos'tan bu yana şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ!

IMD, şiddetli yapışların devam edeceği uyarısında bulunarak Gujarat'ın 11 bölgesinde "kırmızı alarm", 22 bölgesinde ise "sarı alarm" verdi.

28 KİŞİ ÖLDÜ BİNLERCE İNSAN TAHLİYE OLDU

Gujarat Sağlık Bakanlığı, yağışlar nedeniyle ölenlerin sayısının 28'e çıktığını açıkladı. Gujarat afet yönetimi yetkilileri de on binlerce kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 17 bin 800 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaparken, eyalet hükümeti de ordunun bölgelere konuşlandırılması talebinde bulundu. Ayrıca eyalette yağmurdan etkilenen bölgelerde çok sayıda yol hasar görürken okullar da iki gün tatil edildi.

Öte yandan, Başbakan Narendra Modi, durumu değerlendirmek üzere Gujarat Başbakanı Bhupendra Patel ile görüşerek eyalete destek olunacağı sözünü verdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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