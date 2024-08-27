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Hindistan'da sel felaketi! 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Hindistan&#039;da sel felaketi! 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel felaketinde son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti. Kayıp 11 kişi arama çalışmaları ise devam ediyor.

Hindistan'ın Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi kayboldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer, Gujarat ve Rajasthan eyaletlerinde üç gündür şiddetli yağışların etkili olduğunu duyurdu.

Yetkililer, yağışlar nedeniyle son 48 saatte 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Gujarat afet yönetimi yetkilileri, yaklaşık 20 bin kişinin yağışlardan etkilendiğini ve 6 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti.

İki eyalette yağmurdan etkilenen bölgedeki barajların çoğunun taşması üzerine yetkililer sel uyarısı yaptı.

Ayrıca her iki eyalette de yağmurdan etkilenen bölgelerdeki okullar iki gün tatil edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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