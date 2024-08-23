Putin'e yaptığı o hareket tepki çekmişti! Hindistan'dan Modi için açıklama geldi

Hindistan Başbakan Narendra Modi'nin Moskova ziyareti sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik sarılma hareketi için açıklama geldi. Hindistan, Ukrayna tarafından sert tepki ile karşılanan harekete yönelik "Bu sizin kültürünüzün bir parçası olmayabilir ama bizim kültürümüzün bir parçasıdır" açıklamasına yer verdi.

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Başbakan Narendra Modi'nin Rusya ziyaretinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kucaklaşmasının tepki çekmesi hakkında "kültürümüzün bir parçası" yorumunu yaptı.

Hint basınındaki haberlere göre Jaishankar, basın toplantısında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Modi'nin Moskova ziyareti sırasında Putin ile sarılmasına verdiği tepkiye ilişkin bir soruyu cevapladı.

Hindistan'da insanların birbirleriyle karşılaştığında kucaklaştığını belirten Jaishankar, "Bizim bölgemizde insanlar birbirleriyle görüştüklerinde kucaklaşırlar. Bu sizin kültürünüzün bir parçası olmayabilir ama bizim kültürümüzün bir parçasıdır." diye konuştu.

Jaishankar, Modi'nin liderlerle bir araya geldiğinde her zaman onlara sarıldığını ifade etti.

ZELENSKİY SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya temaslarından haftalar sonra bugün Ukrayna'ya resmi ziyarette bulunan Modi, başkent Kiev'de Zelenskiy ile Ukrayna Milli Tarih Müzesi'nde bir araya gelmişti. Modi, burada Zelenskiy ile de kucaklaşmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, 8-9 Temmuz'da Moskova'yı ziyaret eden Modi'yi kucaklayarak karşılamıştı.

Zelenskiy, bunun üzerine X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kucaklaşmayı "hayal kırıklığı" şeklinde nitelendirmişti.