Kapadokya'da sel dehşeti! Ağaçlar koptu, araçlara fırladı
Gündem Haberleri / İhlas haber Ajansı
Kapadokya'da gün içerisinde yaşanan sel ile birlikte kaya parçaları koparak 3 araca fırlayarak hasara yol açtı. Araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu.
AĞAÇLAR KOPTU, ARAÇLARA FIRLADI
Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.
Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.
DEDE TORUN MAHSUR KALDI
Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.
ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı.
Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
Kaynak: İhlas haber Ajansı