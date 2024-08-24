Kapadokya'da sel dehşeti! Ağaçlar koptu, araçlara fırladı

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: İhlas haber Ajansı 24 Ağustos 2024 21:24 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 21:41 - Güncelleme:

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Kapadokya'da gün içerisinde yaşanan sel ile birlikte kaya parçaları koparak 3 araca fırlayarak hasara yol açtı. Araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı.