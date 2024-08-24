Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kapadokya'da sel dehşeti! Ağaçlar koptu, araçlara fırladı

Kapadokya'da sel dehşeti! Ağaçlar koptu, araçlara fırladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Kapadokya&#039;da sel dehşeti! Ağaçlar koptu, araçlara fırladı

Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Kapadokya'da gün içerisinde yaşanan sel ile birlikte kaya parçaları koparak 3 araca fırlayarak hasara yol açtı. Araçlarında mahsur kalan dede ve torunu ekipler tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Çavuşin köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sel oluştu.

AĞAÇLAR KOPTU, ARAÇLARA FIRLADI

Sel nedeniyle kopan kaya parçaları park halindeki 3 araca hasar verdi.

Etkili olan sağanak nedeniyle düşen kaya parçaları, park halindeki otomobilde hasara neden oldu.

Kapadokya'da sel dehşeti! Ağaçlar koptu, araçlara fırladı - 1. Resim

DEDE TORUN MAHSUR KALDI

Sel suları yolları kapatırken, Rafet E. ve 12 yaşındaki torunu araçlarında mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekiplerin çalışması sonucu dede ve torunu araçtan çıkarıldı.

Ayrıca, kopan kaya parçaları da yolları kapattı. Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
Prigojin ile bağlantısı mı var? Wagner üyesi Yunanistan'da yakayı ele verdiTaşeron işçiler maaşlarına zam için İBB önünde eylem yaptı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Esenyurt'ta yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi - GündemEsenyurt'ta yangın! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiTaşeron işçiler maaşlarına zam için İBB önünde eylem yaptı - GündemTaşeron işçiler maaşlarına zam için eylem yaptıEkrem İmamoğlu'nun korumaları iş isteyen engelli şahsı darp etti: Sırtıma vurdular, tartakladılar beni! - Gündemİmamoğlu'nun korumaları engelli şahsı darp etti!Aksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var - GündemAksaray'da feci kaza! Ölü ve yaralılar varFilm gibi olay! Sahte kimlikle 14 kişiyi dolandırdı - GündemFilm gibi olay! Sahte kimlikle 14 kişiyi dolandırdıSOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti - GündemSOLOTÜRK Ahlat semalarında! O anlar nefes kesti
Sonraki Haber Yükleniyor...