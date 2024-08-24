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Ekrem İmamoğlu'nun korumaları iş isteyen engelli şahsı darp etti: Sırtıma vurdular, tartakladılar beni!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas haber Ajansı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan iş istemek için yanına giden engelli Ercan Sümer, yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı. İmamoğlu'nun korumaları tarafından müdahaleye uğrayan Sümer, "Benim sadece niyetim iş istemekti ama tartakladılar beni korumaları, sırtıma vurdular, buralarıma vurdular..." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Ağustos'ta Sultangazi'de katıldığı bir programda engelli Ercan Sümer, iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gitmeye çalıştı.

Bu esnada korumalar tarafından sürüklenerek uzaklaştırılan Ercan Sümer yaşadığı o anları gözyaşları içinde anlattı.

"SIRTIMA VURDU BURALARIMA VURDU"

Sümer sadece iş istemek için İmamoğlu'nun yanına gittiğini belirten Sümer, "Benim yüzde 50 engelli raporum var. İmamoğlu başkanımız ile konuşmak istedim" diyerek açıklamasına şöyle devam etti:

İmamoğlu başkanımızın korumaları beni orada rencide ettiler. Bana vurdular. Benim niyetim sadece iş istemekti. Başkanımdan bir iş istiyorum. Sırtıma vurdular, buralarıma vurdular.

"YÜZDE 50 ENGELLİ RAPORUM VAR"

İş istemek için gittim sadece başka bir niyetim yoktu. Korumaları ‘bir daha gelirsen seni daha kötü yaparız' dediler. Çıktım oradan. Benim sadece niyetim iş istemekti ama tartakladılar beni korumaları.

Ben 38 yaşındayım işsizim. Odanın içinde beklettiler beni. İşsizim ben 4 senedir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas haber Ajansı
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