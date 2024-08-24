Meteoroloji saat vererek uyardı! İstanbul dahil 11 ilde sağanak bekleniyor

Meteoroloji'den son hava durumu tahmin raporu geldi. Raporda hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik yaşanmayacağı belirtilirken, başta İstanbul olmak üzere toplam 11 il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son hava durumu tahmin raporu geldi. Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile İstanbul, Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının biraz azalacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgârın, Marmara'nın güneyinde ve Kıyı Ege'de kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra İstanbul çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin güneyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

EDİRNE 21°C , 36°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 20°C , 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 22°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, bölgenin kuzey kıyı kesimlerinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 16°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C , 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 24°C , 37°C

Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu

MUĞLA 21°C , 34°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları ile Osmaniye çevrelerinin yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ADANA 25°C , 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 27°C , 35°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 25°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarında yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

ISPARTA 18°C , 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler ve yarın öğle saatlerinde sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 16°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 19°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

YOZGAT 14°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ilk saatler Karabük çevreleri, öğle saatlerinde sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 14°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU 13°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 23°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 19°C , 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 20°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C , 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 25°C , 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey kesimleri ile Malatya ve Hakkari çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 13°C , 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C , 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 19°C , 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 14°C , 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde batısının parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C , °C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C , °C

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde parçalı bulutlu

SİİRT °C , °C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C , °C

Az bulutlu ve açık