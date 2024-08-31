Ağustos sağanakla veda ediyor! Meteoroloji'den 13 kente 'sarı kodlu' uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 31 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Hafta sonu yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek, İstanbul ve Ankara dahil birçok kentte sağanak görülecek. Meteoroloji, 13 kent için sarı kodlu uyarı verdi. İşte detaylar...

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak uyarısı

Meteoroloji saat verdi! İstanbul dahil pek çok ilde sağanak uyarısı

Ağustos ayının son gününde yurt genelinde sağanak hakim. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13 kent için 'sarı kodlu uyarı' verdi. Sağanak yarın da devam edecek, eylül ayının ilk günü İstanbul ve Ankara dahil olmak üzere birçok kentte yağmurlu geçecek. İşte 31 Ağustos 2024 hava durumu tahminleri...

YURT GENELİNDE KUVVETLİ SAĞANAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Marmara, Batı Akdeniz'in iç kesimleri Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Çorum ve Afyonkarahisar çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Çankırı, Ardahan, Kars, Artvin çevreleri ve Erzurum'un kuzeydoğusunda yerel olmak üzere kuvvetli, Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

13 KENTE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gün içinde kuvvetli sağanak beklenen illeri açıkladı ve bu illerde yaşayanları ani sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Sarı kod ile uyarılan iller şöyle: Adana, Artvin, Bolu, Çankırı, Hatay, Mersin, Kars, Kastamonu, Kahramanmaraş, Sinop, Ardahan, Karabük, Osmaniye.

31 Ağustos 2024 Cumartesi hava durumu tahmin haritası

1 Eylül 2024 Pazar hava durumu tahmin haritası

31 AĞUSTOS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu ile akşam saatlerinden sonra il genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ve doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeydoğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu