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Aman dikkat! Meteorolojiden 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Aman dikkat! Meteorolojiden 10 kent için kuvvetli yağış uyarısı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bugün sabah saatlerinde İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 10 kent için yapılan kuvvetli yağış uyarısının saat 21.00'e kadar geçerli olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir, Manisa, Aydın, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur ve Antalya'nın bazı kesimlerinde yerel sağanak beklendiğini bildirdi.

SAAT 21.00'E KADAR SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, öğle saatlerinden sonra İzmir, Manisa ve Aydın'ın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta ve Burdur ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu hava koşullarının saat 21.00'e kadar süreceği tahmin ediliyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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