Meteoroloji uyarmıştı, metrekareye 45 kilogram yağış düştü! Birçok kent sular altında kaldı

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde Karabük, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Karabük'te metrekareye 45 kilogram yağış düştü, araçlar sular altında kaldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün akşam saatlerinde kuvvetli sağanak beklenen illeri açıklayarak tek tek uyardı. Uyarıların ardından yağmur aniden bastırdı, birçok kentte yollar göle döndü.

KARABÜK'TE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİ

Karabük'te iki gündür etkili olan sağanak aksam saatlerinde hayatı adeta felç etti. Kentin birçok noktasında ev ve iş yerlerini su bastı, metrekareye 45 kilogram yağış düştü. Park halindeki çok sayıda araç suya gömüldü.

VATANDAŞLAR BOTLARLA KURTARILDI

Göle dönen alanlardaki iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve belediye ekipleri tarafından bot yardımıyla kurtarıldı. Tıkanan rögarların açılmasıyla sular çekilirken, arıza yapan araçlar çekiciler tarafından kaldırıldı, bölgede temizlik çalışmaları başlatıldı.

KISA SÜRELİ TRAFİK KESİNTİSİ

Vali Mustafa Yavuz beraberinde milletvekilleriCem Şahin, Ali Keskinkılıç ve Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya ile birlikte alanda incelemelerde bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Vali Yavuz, “Şu anda içinde bulunduğumuz Karabük Kastamonu yolu güzergahında yaklaşık bir 30-45 dakikalık su nedeniyle kısa bir trafik kesintisi yaşandı. Hem belediyemiz hem karayollarımız hem AFAD’ımız yolu şuanda trafiğe açtık” dedi.

"YAKLAŞIK 45 İHBAR YAPILDI"

112 Acil Çağrı Merkezine yaklaşık 45 ihbar bırakıldığını ifade eden Yavuz, "Arkadaşlarımız bu ihbarları tek tek değerlendiriyorlar. Biz zaten yerine giderek müdahaleleri yapıyoruz. Şu anda yavaş yavaş normale dönmeye başladık. Bununla birlikte trafiğimiz normale dönüyor. Diğer taraftan bu evlerimizin alt katlarında iş yerlerimizin alt katlarındaki dükkanlarımız ile ilgili arkadaşlarımız bir taraftan temizlik çalışmasını yapıyorlar diğer taraftan da oralardaki tespitlerini yapıyorlar” şeklinde konuştu.

Yavuz, yaşanan su baskınları nedeniyle zarar gören ev ve işletmelerdeki tespitin AFAD ve Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü tarafından yapılacağını söyledi.

YARIM SAATTE METREKAREYE 45 KİLOGRAM YAĞIŞ

Yaklaşık yarım saatlik bir zaman diliminde metrekareye 45 kilogram yağış düştüğünü açıklayan Yavuz, “Yukarı Kapullu tarafına 50’nin üzerinde yağış düştü. Tabii bu ani yağış ister istemez bu tür aksaklıklara sebebiyet veriyor ama hazırlıklı olduğumuz için belediyemiz, AFAD’ımız, karayollarımız ve tüm kurumlarımızla birlikte müdahale ederek normale dönüyoruz” ifadelerine yer verdi.

TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Şehrin bazı bölgelerinde su birikintileri oluşurken, trafik akışında da zaman zaman aksamalar yaşandı.

Süleymanpaşa sahilinde gerçekleştirilecek büyük konser öncesi yaşanan sağanak yağış, hem organizatörleri hem de konsere katılmayı planlayan vatandaşları tedirgin etti. Organizasyon yetkilileri, konserin olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için ek tedbirler aldı.

EDİRNE'DE SAĞANAK YAĞIŞ

Edirne'de aniden bastıran sağanak yağmur, şehir genelinde akşam saatlerinde etkili oldu. Edirne merkezde de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri de sürücüleri oldukça zorladı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle tedbir aldı. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.

KIRKLARELİ'NDE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" uyarıda bulunduğu Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sağanak etkili oldu. İlçede aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar şemsiyeleriyle, bazıları da iş yerlerinin girişlerinde yağmurdan korunmaya çalıştı. Hava sıcaklığının 21 derece ölçüldüğü bölgede sağanağın aralıklarla hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

ADANA KOZAN'DA ŞİMŞEKLER GECEYİ AYDINLATTI

Öte yandan yurdun güneyinde de sağanak etkisini hissettirdi. Adana'nın Kozan ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler gecenin karanlığını aydınlattı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü‘nün sarı kodla uyardığı Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Yarım saat boyunca etkili olan şiddetli yağış ile birlikte gökyüzünde peş peşe şimşekler çaktı. Birbiri ardına çakan şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.