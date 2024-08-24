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Edirne'de su alarmı! Seviye yüzde 17'ye düştü

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artan hava sıcaklıkları ve yağış azlığı nedeniyle Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli Kayalıköy Barajı'nda su seviyesi geriledi.

Devlet Su işleri 11. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda son ölçümlere göre 24 milyon 149 bin metreküp su bulunuyor.

Tarım arazilerinin sulanması için kullanılan ve Edirne'nin içme suyunun da sağlandığı barajda, su seviyesi buharlaşma nedeniyle her geçen gün azalıyor.

Doluluk oranı yüzde 17 olarak ölçülen barajdan, su seviyesindeki düşüş nedeniyle tarım alanlarının sulanmasına müsaade edilmiyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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