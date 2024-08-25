Kırklareli'nde göçmen operasyonu: 99 kişi yakalandı

Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 25 Ağustos 2024 09:38 - Güncelleme: 25 Ağustos 2024 09:40 - Güncelleme:

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Düzensiz göçmenlerle mücadele tam gaz devam ediyor. Yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 99 göçmen, Kırklareli'nde yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 şüpheli ise tutuklandı.