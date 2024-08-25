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Kırklareli'nde göçmen operasyonu: 99 kişi yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kırklareli&#039;nde göçmen operasyonu: 99 kişi yakalandı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Düzensiz göçmenlerle mücadele tam gaz devam ediyor. Yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 99 göçmen, Kırklareli'nde yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, 15 Ağustos'tan bu yana yürüttükleri çalışmalarda 99 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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