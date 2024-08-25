Kırklareli'nde göçmen operasyonu: 99 kişi yakalandı
Düzenleyen: Giray Topçular / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Düzensiz göçmenlerle mücadele tam gaz devam ediyor. Yurda yasadışı yollardan girdiği belirlenen 99 göçmen, Kırklareli'nde yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı belirtilen 2 şüpheli ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçle mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, 15 Ağustos'tan bu yana yürüttükleri çalışmalarda 99 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Bu arada, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı
Düzenleyen: Giray Topçular - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı