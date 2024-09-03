TEM Otoyolu'nda zincirleme kaza! Trafikte yoğunluk oluştu

6 aracın karıştığı trafik kazası TEM Otoyolu'nu durma noktasına getirdi. 2 saat süren çalışmanın ardından trafik tekrardan normal akışına döndü.

TEM Otoyolu'nda Ankara istikametine seyir halinde olan İbrahim Göktepe idaresindeki 63 AİE 497 plakalı otomobil Sultanbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle bozuldu.

Aracın bir anda otoyolda durması nedeniyle aynı yönde ilerleyen 5 araç da duramayarak birbirine çaptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen polis ekipleri otoyolda önlem aldı.

TRAFİKTE YOĞUNLUK YAŞANDI

Kazaya karışan 6 araçta hasar oluşurken, TEM Otoyolu'nda trafik yoğunluğu yaşandı.

Araçların yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.