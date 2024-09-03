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Akaryakıt tankeri bomba gibi patladı! Kazada sürücü hayatını kaybetti

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Dünya Haberleri

Rusya'da meydana gelen ölümcül kazada kamyon ve tankerin çarpışması sonucu yakıt tankeri alev aldı, sürücü hayatını kaybetti.

Rusya'nın Tver bölgesinde meydana gelen bir trafik kazasında bir kamyon, yakıt tankeri ve çekicinın karıştığı kaza sonucunda büyük bir facia yaşandı.

RUSYA'DA FECİ KAZA

Kaza, Tver bölgesine bağlı Kalininsky bölgesinde, M-11 otoyolunun 187. kilometresinde meydana geldi. 

TANKER BOMBA GİBİ PATLADI

Çarpışmanın etkisiyle yakıt tankeri alev alarak büyük bir yangın çıkmasına sebep oldu. Yangın, çevrede paniğe neden olurken itfaiye ekipleri hemen olay yerine sevk edildi ve yangını söndürme çalışmalarına başladı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ekipler, korkunç kazada sadece sürücünün hayatını kaybettiğini belirtti. Neyse ki, başka yaralanan veya zarar gören olmadığı bildirildi.

OTOYOL UZUN SÜRE KAPALI KALDI

Kazanın ardından otoyol trafiğe kapatılırken, ekiplerin temizlik ve onarım çalışmaları uzun süre devam etti. Trafik akışının sağlanması için yoğun çaba harcanırken, neden olan kazanın detayları henüz netlik kazanmadı ve soruşturma devam ediyor.

Düzenleyen:  - Dünya
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