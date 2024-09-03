Rusya'dan Poltava'ya balistik füzeli saldırı! Ölü sayısı 40'ı aştı

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını iddia eden Zelenskiy, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü söyledi. Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil" ifadelerini kullandı.