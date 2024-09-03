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Rusya'dan Poltava'ya balistik füzeli saldırı! Ölü sayısı 40'ı aştı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın, Ukrayna'nın Poltava bölgesine düzenlediği füze saldırısında 41 kişi öldü, 180 kişi yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Zelenskiy enkaz altında kalanlar olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan savaş devam ediyor. İki ülkenin karşılıklı hamlelerine bir yenisi eklendi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Poltava bölgesine Rus füzeleriyle saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu.

ÇOK SAYIDA ÖLÜ VE YARALI VAR

Saldırıda iki balistik füzenin kullanıldığını iddia eden Zelenskiy, saldırı sonucu Poltava'daki bir enstitünün kısmen yıkıldığını ve yanındaki hastanenin de hasar gördüğünü söyledi. Zelenskiy, mevcut bilgilere göre saldırıda 41 kişinin öldüğünü,180 kişinin yaralandığını aktardı.

Enkaz altında insanların olduğunu aktaran Zelenskiy, olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ukrayna'nın daha çok hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, "Bizi Rus teröründen koruyabilecek uzun menzilli saldırılara şimdi ihtiyacımız var, daha sonra değil" ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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