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Rusya'da helikopter faciasında 17 kişinin cesedine ulaşıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya&#039;da helikopter faciasında 17 kişinin cesedine ulaşıldı

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde dün düşen helikopterin enkazında, 17 kişinin cesedine ulaşıldığı bildirildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, dün Kamçatka bölgesinde radardan kaybolan "Mi-8T" helikopterin enkazına ulaşıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre helikopterin düşmesine kötü hava şartlarının neden olduğu kaydedilen açıklamada, "17 kişinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmaları devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Helikopterde 3 mürettebat ve 19 yolcu olmak üzere 22 kişinin bulunduğu belirtiliyor.

 

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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