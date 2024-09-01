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Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Rum yapımı Famagusta dizisine Türkiye'den sert tepki

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Netflix, Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Rum yapımı Famagusta dizisini yayına alacağını duyurdu. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Mehmetçik'i işgalci olarak gösterecek olan diziye tepki gösterdi.

Netflix, her zaman olduğu bir kez daha Türkiye'nin milli değerlerini hedef aldı. Dünya genelinde dini ve ailevi değerleri hiçe saymaktan nefret duyulan bir platform haline gelen Netflix, bu kez Rum yapımı Famagusta dizisiyle hedef haline geldi.

Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Rum yapımı Famagusta dizisine Türkiye'den sert tepki - 1. Resim

TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEMEK İÇİN SKANDAL DİZİ

Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan dizide Mehmetçik işgalci olarak gösteriliyor. Rum yapımı dizi tamamen küresel arenada Türkiye'nin imajını zedelemek için propagandaya kalkışırken, Netflix de buna çanak tuttu.

Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Rum yapımı Famagusta dizisine Türkiye'den sert tepki - 2. Resim

Netflix, Türkiye'nin 20 Temmuz'da başlayan 18 Ağustos'ta sonlanan 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı lekelemek için 20 Eylül'de Famagusta dizisini yayına alacak.

Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Rum yapımı Famagusta dizisine Türkiye'den sert tepki - 3. Resim

AK PARTİ'DEN NETFLİX VE DİZİYE SERT TEPKİ

AK Parti Sözücüsü Ömer Çelik, söz konusu dizi hakkında X platformu üzerinden açıklama yaptı. Türk askerinin bir dizi vasıtasıyla hedef alınamayacağını belirten Çelik, "1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nı çarpıtan ve Rum tarafının propagandasını yapan bir dizinin, 20 Eylül’den itibaren bir film platformunda yayınlanacak olması çok rahatsız edicidir." dedi.

Rum propagandasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz. Bu dizi vasıtasıyla Kıbrıs Barış Harekatı, kahraman Türk askeri, barış ve adalet hedef alınamaz." paylaşımında bulundu.

Netflix'in Kıbrıs Barış Harekatı'nı hedef alan Rum yapımı Famagusta dizisine Türkiye'den sert tepki - 4. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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