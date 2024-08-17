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Rusya'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Düzenleyen: / Kaynak: Reuters
- Güncelleme:
Rusya&#039;da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Dünya Haberleri  / Reuters

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 51 kilometre (32 mil) derinlikte 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

Rusya'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi - 1. Resim

TSUNAMİ UYARISI

Bölgedeki TASS muhabirine göre, bölge sakinleri sarsıntılar nedeniyle evlerini terk etti. 

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden dolayı tsunami tehdidi olduğunu bildirdi. Tsunami uyarısında, sadece Rusya'nın bazı kıyı bölgelerinde gelgit seviyesinin "0,3-1 metre" üzerine ulaşan dalgaların meydana gelebileceği belirtildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Reuters
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