Rusya'da 7,2 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Rusya'nın Kamçatka bölgesinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Rusya'nın Kamçatka bölgesinin doğu kıyılarında 51 kilometre (32 mil) derinlikte 7,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI

Bölgedeki TASS muhabirine göre, bölge sakinleri sarsıntılar nedeniyle evlerini terk etti.

ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi, depremden dolayı tsunami tehdidi olduğunu bildirdi. Tsunami uyarısında, sadece Rusya'nın bazı kıyı bölgelerinde gelgit seviyesinin "0,3-1 metre" üzerine ulaşan dalgaların meydana gelebileceği belirtildi.