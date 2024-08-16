Suriye'de deprem oldu Hatay sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama geldi

Düzenleyen: Çağla Çağlar 16 Ağustos 2024 16:24 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 16:49 - Güncelleme:

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Suriye'de meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen depremle ilgili Naci Görür, söz konusu fayın afet oluşturacak bir etkisi olmadığını söyledi.