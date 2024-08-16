Suriye'de deprem oldu Hatay sarsıldı! Naci Görür'den ilk açıklama geldi
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Suriye'de meydana gelen ve Türkiye'de de hissedilen depremle ilgili Naci Görür, söz konusu fayın afet oluşturacak bir etkisi olmadığını söyledi.
Bugün Suriye'nin Hama yöresinde 3 dakika arayla büyüklüğü 5,2 ve 4,2 olan 2 deprem meydana geldi. Sarsıntı 6 Şubat felaketinin derin yaralar bıraktığı Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Adıyaman, Hatay'da da hissedildi.
Saat 13.15'teki deprem, Hatay Yayladağı'na 119.90 kilometre uzaklıkta meydana geldi. Depremin derinliği 7.16 kilometre olarak ölçüldü.
NACİ GÖRÜR'DEN HATAY AÇIKLAMASI
Suriye'deki peş peşe depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi.
Görür, "Suriye’de Hama yöresinde peş peşe depremler oluyor. Depremler Hatay’a yakın, hidsediyoruz. Ama aynı fayın devamı Hatay’da kırıldı, bizde afet oluşturacak deprem yapamaz" ifadelerini kullandı.