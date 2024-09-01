Rusya Harkiv'e bomba yağdırdı! Zelenskiy'den yardım çağrısı, onlarca yaralı var

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda çatışmalar hız kesmeden sürüyor. Rus güçleri, Harkiv'e bomba yağdırarak onlarca kişinin yaralanmasına yol açtı. Ukrayna lideri Zelenskiy Batı'dan yardım istedi. Öte yandan Rusya, Donetsk'te iki yerleşim birimini daha ele geçirdi.

Ukrayna'nın Rus topraklarına ilerleme çabası ile savaş yeni bir boyut kazandı, bölgede şiddetli çatışmalar arttı. Rus ordusu Harkiv'e bomba yağdırdı.

Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırılarda 30'dan fazla yaralının olduğunu belirtti ve Batı'dan yardım istedi. Öte yandan Rusya, Donetsk bölgesinde 2 yerleşim birimini daha ele geçirdi.

RUSYA HARKİV'E BOMBA YAĞDIRDI

Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği hava saldırılarında 30'dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'nın Harkiv'e hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Saldırılarda sivil altyapıların hedef alındığına dikkati çeken Zelenskiy, "Şu ana kadar 30'dan fazla yaralı var. Arama kurtarma operasyonu için gerekli tüm ekipler görevlendirildi" ifadesini kullandı.

BATI'DAN YARDIM İSTEDİ

Zelenskiy, başka bir paylaşımında da Rusya'nın sadece geçen hafta ülkesine 160'ın üzerinde çeşitli tipte füze, 780 güdümlü hava bombası ve 400 İHA fırlattığını bildirdi.

Volodimir Zelenskiy, Batı ülkelerinin Ukrayna'ya verdiği uzun menzilli silahların, Rusya topraklarındaki askeri hedeflere yönelik kullanılması konusundaki kısıtlamaların kaldırılmasını bir kez daha talep etti.

10 KEZ HAVADAN VURULDU

Öte yandan, Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da Telegram hesabından Harkiv'deki son durumu değerlendirdi. Kente yönelik 10 hava saldırısı düzenlendiğini aktaran Sinegubov, kentteki bir alışveriş merkezi ile bir spor salonu gibi sivil altyapıların hedef alındığını belirtti.

Sinegubov, ilk belirlemelere göre Harkiv'e fırlatılan füzeler arasında İskender tipi füzenin de olduğunu iddia etti. Yaralılar ve hasar hakkında bilgileri toplamak amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Sinegubov, mevcut bilgilere göre can kaybı olmadığını kaydetti.

2 YERLEŞİM BİRİMİ DAHA ELE GEÇİRİLDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerinin, Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'da ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Güney ve Merkez Askeri Gruplarına bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Vıyemka ve Ptiçye yerleşim birimlerini kurtardı" ifadesine yer verildi.

171 İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Son 24 saatte 133 bölgede İsrail yapımı "RPS-42" hava gözetleme radarı, Harkiv bölgesinde insansız hava araçları (İHA) üretim ve saklama merkezleri, Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktaların uçaklar, İHA'lar, top ve roket atışlarıyla bombalandığı belirtilen açıklamada, 171 İHA'nın düşürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada, "Askeri operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 641 uçak, 283 helikopter, 30 bin 920 İHA, 575 hava savunma füze sistemi, 17 bin 801 tank ve zırhlı araç, 1434 çok namlulu roketatar, 13 bin 898 obüs ve havan topu ile 25 bin 501 özel askeri araç imha edildi" ifadeleri kullanıldı. Bakanlığın açıklamasında ayrıca Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 8 bin 500 askerini, 80 tankını, 37 piyade savaş aracını, 69 zırhlı personel taşıyıcısını ve 537 zırhlı aracını kaybettiği kaydedildi.

TOPLAM 158 HAVA SALDIRISI DÜZENLENDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus topraklarındaki unsurlara İHA'lar ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Rus hava savunma sistemlerince 158 İHA'nın vurulduğu kaydedilen açıklamada, bunların 2'sinin başkent Moskova, 7'sinin Moskova bölgesinde düşürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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