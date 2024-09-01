Yine çadırları ve okulları bombaladı! Çoğu çocuk çok sayıda ölü ve yaralı var

İsrail Gazze'de yine Filistinli sivillerin bulunduğu çadırları ve okullara bomba yağdırdı. Katliam saldırısında çoğu çocuk çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti. Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Tüm dünyanın ateşkes baskılarına rağmen İsrail, Gazze'de katliam saldırılarını sürdürüyor. Gazze Şeridi'ne yönelik havadan, denizden ve karadan sürdürdüğü acımasız saldırıları 10 ayı aşkındır devam ediyor. İşgalci güçleri bugün yine çadırlar, sivillerin sığındığı okulları hedef aldı.

HAN YUNUS'TA ÇADIRLARI BOMBALADI

İlk olarak Refah Bölgesinde çadırları bombalayan ve yüzlerce masum sivilin ölümüne yol açan İsrail, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus'ta yine yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırılarda yaralanan ve hayatını kaybeden çok sayıda Filistinli kentteki Nasır Hastanesi'ne getirildi.

ÇOK SAYIDA ÇOCUK YARALANDI

İsrail savaş uçakları Filistinlilerin sığındığı Gazze şehrinin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde bulunan Safad Okulu'nu hedef aldı.

Saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı ise El-Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

BUREYC'DE BİLANÇO AĞIR

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Bureyc Kampı'na düzenlen saldırıda da birçok kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Saldırıda hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.