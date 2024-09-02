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Rusya, Ukrayna'ya misilleme yaptığı füze saldırısında başkent Kiev'i hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ukrayna'nın İHA saldırılarına misilleme yapan Rusya, başkent Kiev'i vurdu. Rusya'nın dünyayı derinden etkileyen hamlesinin füzeli saldırı olduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği füze saldırısında 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki karşılıklı hava saldırıları devam ediyor. Rusya gece saatlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hava saldırısı düzenledi.

Ukrayna genelinde yaklaşık iki saat boyunca hava saldırısı uyarıları yapılırken, Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma birliklerinin 10'dan fazla seyir füzesi ve yaklaşık 10 balistik füzeyi imha ettiği belirtildi.

Rusya, Ukrayna'ya misilleme yaptığı füze saldırısında başkent Kiev'i hedef aldı - 1. Resim

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko yaptığı açıklamada, Svyatoshynksyi bölgesinde saldırı sonucunda bir su tesisindeki kazan dairesinde kısmen hasar oluştuğunu ve sığınak olarak kullanılan bir metro istasyonunun girişinde de hasar meydana geldiğini söyledi.

Metro istasyonundaki seferlerin sürdüğünü ifade eden Klitschko, saldırılarda 2 kişinin yaralandığını belirtti. Ekiplerin bölgeye sevk edildiğini kaydeden Klitschko, ayrıca 4 aracın ve bir binanın alev aldığını söyledi.

Rusya, Ukrayna'ya misilleme yaptığı füze saldırısında başkent Kiev'i hedef aldı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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