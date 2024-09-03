Putin "yenilmez" diyordu! Rusya'nın gizli silahı ifşa oldu

Putin tarafından "yenilmez" olarak nitelendirilen Rusya'nın gizli silahı ortaya çıktı. Uydu görüntülerini inceleyen ABD'li iki araştırmacı, Rusya'nın en stratejik silahlarından biri olarak kabul edilen 9M730 Burevestnik'in yeri buldu.

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ABD'li iki araştırmacı, uydu firması Planet Labs'in 26 Temmuz'da çektiği görüntülerden yola çıkarak Rusya'nın sır gibi sakladığı gizli silahının yerini buldu.

Putin'in "yenilmez" şeklinde nitelediği ülkenin en stratejik silahlarından 9M730 Burevestnik isimli füzenin, Moskova'nın 475 km kuzeyindeki bir tesisin bitişiğindeki inşaat projesinde yer aldığı belirtildi.

UYDU GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELEDİ

Araştırma ve analiz kuruluşu CNA'de analist olan Decker Eveleth, uydu görüntülerinde, yapım aşamasında olan dokuz yatay fırlatma rampası olduğunu ifade etti.

Eveleth'a göre; fırlatma rampaları üç grup halinde yüksek banketlerin içine yerleştirilmiş halde bulunuyor. Böylece hem saldırılara karşı kalkan oluşturuyor hem de birindeki olası patlamanın diğerlerindeki füzeleri patlatmasını önlüyor. Eveleth ayrıca Rusya'nın halihazırda geliştirmekte olduğu tek büyük, sabit füze sisteminin Skyfall olduğunu öne sürdü.

RUSYA SESSİZ KALDI

Rusya Savunma Bakanlığı ve Washington Büyükelçiliği, Eveleth'in iddiası ve füzenin oluşturduğu riskler hakkında yorum yapma talebine yanıt vermedi. Konu bir Kremlin sözcüsüne de soruldu.

Topu Savunma Bakanlığına atan sözcü yorum yapmadı. Aynı zamanda ABD Dışişleri Bakanlığı, CIA, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve ABD Hava Kuvvetleri Ulusal Hava ve Uzay İstihbarat Merkezi de yorum yapmayı reddetti.

"NÜKLEER SİLAH KULLANIMI KURALLARINI DEĞİŞTİREBİLİRİZ"

Öte yandan Rus devlet haber ajansı TASS'ın aktardığına göre; Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ryabkov, Rusya'nın Ukrayna'yla girdiği savaşta "Batı'nın tırmanışı" olarak gördüğü duruma karşılık olarak nükleer silahların kullanımına ilişkin kurallarında değişiklik yapacağını söyledi.

RUSYA'NIN EN STRATEJİK SİLAHLARINDAN

Nükleer enerjiyle çalışabilen ve nükleer başlık taşıyan kıtalararası seyir füzesi 9M730 Burevestnik, Rusların en stratejik silahlarından biri olarak kabul ediliyor.

Füze NATO tarafından ise SSC-X-9 Skyfall olarak adlandırılıyor.