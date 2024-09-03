Lübnan'ın güneyine hava saldırısı! BM çalışanı dahil yaralılar var

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. İsrail güçlerinin Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaralandı. Yine bölgede gerçekleşen silahlı çatışmalarda bir BM üyesinin yaralandığı belirtildi. Hizbullah misilleme olarak İsrail askeri mevzilerini hedef almaya devam etti.

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İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü Gazze soykırımıyla Orta Doğu'yu kan gölüne çevirdi. Hizbullah üst düzey komutanı Fuad Şükr ve Hamas lideri İsmail Heniyye suikastleri ile bölgede savaşın yayılma riski söz konusu oldu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar aralıksız devam ediyor. Son olarak İsrail Lübnan'ın güneyine bomba yağdırdı, ayrıca silahlı çatışma esnasında bir BM çalışanı yaralandı. Hizbullah güçleri ise İsrail askeri mevzilerine misilleme saldırılarını sürdürdü.

BM ÇALIŞANI YARALANDI

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), ülkenin güneyinde çalışanlarından birinin silahlı saldırıda yaralandığını duyurdu.

UNIFIL Sözcü Yardımcısı Candice Ardell, yaptığı yazılı açıklamada, "Çalışanlarımızdan biri, UNIFIL bünyesinde görev yapan İspanyol birliğine hizmet götürdüğü sırada açılan ateş sonucu yaralandı" ifadelerini kullandı.

"SALDIRILARI DURDURUN" ÇAĞRISI

Bunun, son iki günde UNIFIL birliğine düzenlenen ikinci saldırı olduğuna işaret eden Ardell, dün de aynı bölgeden geçen İspanyol birliğinin yakınına ateş açıldığı ve uçuşan taşların araçlardan birine isabet ettiğini belirtti.

Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah arasında devam eden karşılıklı atışmalarda UNIFIL çalışanları da dahil sivillerin ciddi anlamda etkilendiğine dikkati çeken Ardell, sivillere zarar veren ve bölgedeki UNIFIL askerlerinin görevlerini etkileyen karşılıklı saldırıların durması gerektiğini kaydetti.

LÜBNAN'IN GÜNEYİNE BOMBA YAĞDI

Bu arada Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun güneydeki Markaba beldesine düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin hastaneye nakledilirken diğer 3'ünün ise yaralarının hafif olduğu ifade edildi.

İSRAİL ASKERİ HEDEFLERİ VURULDU

Hizbullah'ta ise İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere 6 saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullah'ı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar devam ediyor.

İSRAİL'İN KUZEYİNE 30 ROKET ATILDI

İsrail ordu radyosunun haberinde, dün akşam kuzeydeki Batı el-Celil bölgesinde çalan uyarı sirenlerinin ardından 30 roketin atıldığının tespit edildiği belirtildi. Haberde, roketlerin atıldığı bölgelerde can kaybına dair bilgi gelmediği ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde direnen Filistin halkına destek olmak için İsrail'in el-Menara mevkiine roketli saldırı düzenledikleri ve hedefi "tam isabet" vurdukları kaydedildi.

GOLAN SALDIRISI VE BEYRUT'A MİSİLLEME

İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesine yönelik 1 hafta önce gerçekleşen roket saldırısında 12 kişi ölmüş, 17'si ağır 35 kişi yaralanmıştı. İsrail saldırıdan Hizbullah'ı sorumlu tuttu.

İsrail ordusu, saldırıya cevap olarak Beyrut'un güney bölgesini bombaladı. Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Aynı saldırıda üst düzey Hizbullah’ın komutanlarından Fuad Şükür de öldürüldü.

HENİYYE SUİKASTİ

Heniyye, yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, 31 Temmuz'da sabaha karşı yaptığı açıklamada, Heniyye'nin Tahran'da kaldığı konutuna saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İran ve Hamas Hareketi suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrailli yetkililer olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Hamas'tan ise, "savaşı, tüm bölgede büyük etkileri olacak yeni boyutlara taşıyan önemli ve tehlikeli bir olay" açıklamasını yaptı.