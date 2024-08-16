Meteoroloji harita paylaştı! Sağanak beklenen iller belli oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Haftanın son iş gününde sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam edecek. Sağanak sadece Doğu Karadeniz bölgesinde etkili olurken, termometreler de yer yer 40 dereceyi aşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 16 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Yerel sağanaklar Doğu Karadeniz ve çevresinde yoğunlaşırken, yurdun kalan kesiminde ise sıcaklıklar mevsim normallerinde ve yer yer üzerinde seyretmeye devam edecek. İşte günün hava durumu tahminleri...
YEREL SAĞANAKLARA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trabzon, Giresun, Ordu ve Samsun illerinin iç kesimleri, Rize çevreleri ile Hatay’ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı, Van’ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıkları iç kesimlerde 2 ila 5 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Rüzgar genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz kıyıları, Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun doğusunda kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
16 AĞUSTOS İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
İSTANBUL °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak yağışlı
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğle saatlerinde doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi