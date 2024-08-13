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Şaşırtan olay! Yurt genelinde sıcak hava etkiliyken Bitlis'e kar yağdı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesine Ağustos ayının ortasında kar yağdı.

Türkiye genelinde sıcak hava vatandaşları olumsuz etkilerken Süphan Dağı'nda kar yağması büyük bir sürpriz oldu.

Şaşırtan olay! Yurt genelinde sıcak hava etkiliyken Bitlis'e kar yağdı - 1. Resim

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 4 bin 58 rakım ile Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Şaşırtan olay! Yurt genelinde sıcak hava etkiliyken Bitlis'e kar yağdı - 2. Resim

Dağın zirvesi beyaza bürünürken o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Karpostal manzara görenleri hayret içerisinde bıraktı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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