Şaşırtan olay! Yurt genelinde sıcak hava etkiliyken Bitlis'e kar yağdı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde şaşırtan bir olay yaşandı. 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı’nın zirvesine Ağustos ayının ortasında kar yağdı.

Türkiye genelinde sıcak hava vatandaşları olumsuz etkilerken Süphan Dağı'nda kar yağması büyük bir sürpriz oldu.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan ve 4 bin 58 rakım ile Türkiye'nin en yüksek ikinci dağı olan Süphan Dağı’nın yüksek kesimlerine kar yağdı.

Dağın zirvesi beyaza bürünürken o anlar cep telefonu ile kaydedildi. Karpostal manzara görenleri hayret içerisinde bıraktı.