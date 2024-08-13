Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu'da teknesiyle denize açılan ve serinlemek için suya giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, Ordu’da meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Akif Ercan Otyıldız sabah saatlerinde teknesi ile Kumbaşı Liman’nında denize açıldı.

Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu - 1. Resim

Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Adamın suda kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu - 2. Resim

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine ekipler sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkartılan Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu - 3. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu ev çöpten arınmıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 tonSivas'ta deprem oldu uzmanından uyarı geldi: 6'lık deprem kapıda olabilir
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eskişehir saldırganı adliyeye sevk edildi! Fotoğraflardaki detay dikkat çekti - GündemEskişehir saldırganı adliyeye sevk edildiSivas'ta deprem oldu uzmanından uyarı geldi: 6'lık deprem kapıda olabilir - GündemSivas'ta deprem oldu uzmanından uyarı geldiBu ev çöpten arınmıyor! Geçen yıl 50 ton bu yıl 30 ton - GündemGeçen yıl 50 ton bu yıl 30 tonPiknikte akıl almaz olay: Kebap yerken karnına şiş saplandı - GündemKebap yerken karnına şiş saplandıErzincan'da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti! - Gündemİnşaat işçisi feci şekilde can verdi!Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! 32 kenti tek tek saydı - GündemJapon deprem uzmanı 32 kenti tek tek saydı
Sonraki Haber Yükleniyor...