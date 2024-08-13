Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Ağustos 2024 15:19 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 15:35 - Güncelleme:

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Ordu'da teknesiyle denize açılan ve serinlemek için suya giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.