Ordu'da serinlemek için denize giren kişi boğuldu
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ordu'da teknesiyle denize açılan ve serinlemek için suya giren bir şahıs boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olay, Ordu’da meydana geldi. İddiaya göre, 35 yaşındaki Akif Ercan Otyıldız sabah saatlerinde teknesi ile Kumbaşı Liman’nında denize açıldı.
Otyıldız, bir süre sonra serinlemek için suya girdi. Adamın suda kaybolduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI
Olay yerine ekipler sevk edildi. Deniz polisleri tarafından sudan çıkartılan Otyıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı