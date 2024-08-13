Maltepe'de yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa vinç aracı çarptı! O anlar kameralara yansıdı

Maltepe'de ailesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa seyir halindeki vinç aracı çarptı. Yaşanılan o korkunç anlar ise bir işyeri kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Maltepe’de yaşandı. İddiaya göre, bir vinç aracı seyir halindeyken babası ve kardeşleriyle yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğu çarptı.

Vinç aracının çarptığı çocuk, çarpmanın ardından ayağa kalktı. Durum apar topar ekiplere bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA HENÜZ AÇIKLAMA YOK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri çocuğa müdahale ederek hastaneye götürdü. Vinç aracının altında kalan çocuğun sağlık durumu hakkında henüz bilgi paylaşılmazken, yaşanılan olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.