Erzincan'da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti!

Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 13 Ağustos 2024 14:39 - Güncelleme: 13 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme:

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Erzincan’da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği inşaatta incelemeler yapılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.