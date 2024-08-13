Erzincan'da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti!
Düzenleyen: Ceylan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Erzincan’da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği inşaatta incelemeler yapılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Erzincan’da meydana geldi. İddiaya göre, bir okulun çatısında çalışma yapan inşaat işçisi Sefa Celep dengesini kaybederek yere düştü.
Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği inşaatta incelemede bulundu.
Konu ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.
Düzenleyen: Ceylan Yıldız - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı