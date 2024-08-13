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Erzincan'da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Erzincan&#039;da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Erzincan’da inşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti. Olayın meydana geldiği inşaatta incelemeler yapılırken konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Erzincan’da meydana geldi. İddiaya göre, bir okulun çatısında çalışma yapan inşaat işçisi Sefa Celep dengesini kaybederek yere düştü.

İnşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti! - 1. Resim

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan işçi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ve olay yeri inceleme ekipleri olayın meydana geldiği inşaatta incelemede bulundu.

İnşaattan düşen bir işçi hayatını kaybetti! - 2. Resim

Konu ile ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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