Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Meteoroloji saat verip Marmara'daki 6 kenti uyardı! Gök gürültülü sağanak göz açtırmayacak

Meteoroloji saat verip Marmara'daki 6 kenti uyardı! Gök gürültülü sağanak göz açtırmayacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Meteoroloji saat verip Marmara&#039;daki 6 kenti uyardı! Gök gürültülü sağanak göz açtırmayacak
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün Marmara'nın güneyi ve doğusu için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu. 6 kentte saat 21.00'e kadar gök gürültülü sağanak yağışın süreceği belirtildi.

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, yapılan değerlendirmeler sonucu bugün 21.00'e kadar Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Türkiye'yi tehdit eden yarım tonluk Rus uzay aracı düştü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Eski çalıştığı yere gidip ateş açtı, hastanede öldü! 6 kişi gözaltında - GündemEski çalıştığı yere gidip ateş açtı, hastanede öldü! 6 kişi gözaltındaSinop'ta öğrencileri taşıyan otobüs devrildi: 2'si ağır 18 yaralı - GündemSinop'ta feci kaza: Çok sayıda yaralı varHindistan değil Adana! Sokakta çekilen bu görüntülere tepki yağıyor - GündemSokakta çekilen bu görüntülere tepki yağıyorGözaltına alınmıştı! Barbaros Şansal serbest bırakıldı - GündemGözaltına alınmıştı! Barbaros Şansal serbest bırakıldıTerör örgütü PKK kongrede aldığı "tarihi kararları" ne zaman açıklayacak? Pervin Buldan tarih verdi - Gündem"Tarihi kararları" ne zaman açıklayacaklar?Allah böyle ölüm vermesin! Kestiği ağacın altında can verdi - GündemAllah böyle ölüm vermesin! Kestiği ağacın altında can verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...