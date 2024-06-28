Meteoroloji son tahminlerini paylaştı! Üçü birden geliyor

Meteoroloji son raporunu açıkladı. Gelen bilgiler arasında üç uyarı yer aldı. Bazı illerde yağış ve kuvvetli fırtına beklenirken güneyde sıcakların etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor, işte il il hava durumu...

Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir

Meteoroloji'den son dakika rapor ulaştı! O iller dikkat, her an başlayabilir

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminlerini paylaştı. Raporda yağış, fırtına ve sıcaklıklara dikkat çekildi.

GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK GELİYOR

Yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Eskişehir ile zamanla Ankara'nın batı ve kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

MGM, özellikle Marmara Bölgesi'nde etkili olacak kuvvetli fırtınaya dikkat çekti. Yetkililer, İstanbul'da olası risklere karşı uyarıda bulundu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN DE ÜZERİNDE!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklığı, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

- Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra kuzey ve batı çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

- İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

- İzmir: Az bulutlu ve açık 33

- Adana: Az bulutlu ve açık 35

- Antalya: Az bulutlu ve açık 31

- Samsun: Parçalı ve az bulutlu 28

- Trabzon: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 26

- Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39