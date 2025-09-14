Meteoroloji tarih vererek uyardı: İstanbul ve 50’ye yakın ilde sağanak yağış var!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü''nden yapılan son değerlendirmelere göre yeni hafta sağanak yağışlarla başlayacak. 15 Eylül Pazartesi’den itibaren yurdun birçok bölgesinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini gösterecek. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, güney kesimlerde termometreler mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise normaller civarında seyredecek.

İSTANBUL’DA SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ GÜNLER OLACAK?

İstanbullular için kritik günler 15 Eylül Pazartesi ve 18 Eylül Perşembe. Kentte pazartesi günü kısa süreli yağış beklenirken, perşembe günü Marmara genelinde kuvvetli sağanak ihtimali bulunuyor.

GÜN GÜN SAĞANAK BEKLENEN İLLER

15 Eylül Pazartesi: İstanbul, Kocaeli, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Konya

16 Eylül Salı: Ankara, Konya, Kırıkkale, Kırşehir, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan

17 Eylül Çarşamba: Trabzon, Rize

18 Eylül Perşembe: İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Erzincan, Erzurum, Bayburt, Kars, Iğdır, Ağrı, Van, Hatay, Mersin, Adana, Osmaniye

19 Eylül Cuma: Sakarya, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Kars, Ağrı, Iğdır

50’YE YAKIN İLDE SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji verilerine göre 5 gün içinde yaklaşık 50 ilde sağanak yağış görülecek. En geniş kapsamlı yağış ise 18 Eylül Perşembe günü yaşanacak ve 32 il aynı anda yağıştan etkilenecek.

Yetkililer, yağışların özellikle Marmara ve Karadeniz bölgelerinde kuvvetli olabileceğini belirterek; vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.