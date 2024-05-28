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Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak başladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Meteoroloji uyarmıştı! Ankara&#039;da sağanak başladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’nın birçok bölgesinde etkili sağanak yağmur başladı. Meteoroloji, 2 gündür uyarılarda bulunuyordu.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü yapılan uyarılarda Ankara’da etkili sağanak yağış beklendiği açıklanmıştı. Yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarılarda da bulunulan sağanak Ankara’nın birçok bölgesinde etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji uyarmıştı! Ankara'da sağanak başladı - 1. Resim

Çankaya ilçesinde de yer yer yollarda su birikintilerinin olduğu ve vatandaşların ilerlemekte zorluk çektiği anlar ise çevredekilerin kameralarına yansıdı. Yağışın gün içerisinde etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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