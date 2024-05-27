Hem valilik hem de Orhan Şen uyardı: Ankara sağanağa teslim olacak

31 Mayıs son gün! Emeklilere en az 13 bin lira ödenecek

31 Mayıs son gün! Emeklilere en az 13 bin lira ödenecek

Ankara Valiliği bugün gök gürültülü sağanağa karşı uyarı verdi. Valilik ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışları için vatandaşlara çağrıda bulunurken Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen ise bugün batıda sıcaklığın 2 dereceye kadar azalacağını bildirdi. Şen, çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların tüm yurtta artacağını hafta sonu ise Ege ve Marmara'da yaz değerlerine kavuşacağını açıkladı.

Yurdun bazı kesimleri aşırı yağışlarla mücadele ederken Ankara Valiliği dün olduğu gibi bugün de vatandaşları sel ve su baskınlarına karşı uyardı.

Valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

VALİLİK AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; 28.05.2024 Salı günü Ankara il genelinde beklenen gök gürültülü sağanakların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen de sosyal medya hesabından son hava tahminini paylaştı. Bugün yağmur geçişlerine dikkat çeken Şen, çarşamba günü sıcaklıkların artacağını söyledi.

ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIKLAR ARTACAK

Şen'in paylaşımı şu şekilde:

Bugün pazartesi İstanbul'da hafif yağmur geçişleri görülecek. İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde de yağmur var.

Öğlenden itibaren Afyon, Ankara, Konya, Kırşehir, Yozgat, Tokat çevrelerinde gök gürültülü sağanak yerel dolu yağışı yıldırım su baskını ve taşkın yapabilir.

Bugün batıda sıcaklık 1-2 derece azalacak doğuda 3-5 derece artacak.

Çarşamba gününden itibaren sıcaklıklar tüm yurtta artacak. Hafta sonu Ege ve Marmara'da yaz değerlerinde.