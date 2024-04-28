Meteoroloji'den hayati uyarı! Bugün başlıyor, birçok ilde etkili olması bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Nisan pazar günü için tahminlerini paylaştı. Son raporda birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yer aldı. Uzmanlar, vatandaşlara hayati uyarıda da bulundu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il beklenen sıcaklıklar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurdun büyük bir bölümü sağanağın etkisinde olacak. Nisan yağmurları bazı bölgelerde daha kuvvetli olacak. Ani sel baskını, yıldırım düşmesi heyelan ve yağışa bağlı diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı...

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BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Uzman meteorologların yaptıkları son değerlendirmelere göre Marmara'da rüzgar kuvvetini artırırken, pazar günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son raporda, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'da dahil olmak üzere Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği değerlendiriliyor. 0

MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU

EDİRNE 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 12°C, 17°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 9°C, 18°C Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 14°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU

AFYON 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 13°C, 26°C Parçalı bulutlu

MANİSA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

ADANA 20°C, 32°C Parçalı bulutlu ve yerel yağışlı

ANTALYA 19°C, 28°C Parçalı bulutlu

BURDUR 11°C, 27°C Parçalı bulutlu

MERSİN 23°C, 28°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ANKARA 16°C, 24°C Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR 13°C, 23°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

YOZGAT 12°C, 24°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

BOLU 15°C, 18°C Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 12°C, 19°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP 14°C, 21°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 15°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU

GÜMÜŞHANE 11°C, 30°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT 15°C, 33°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 17°C Sabah saatlerinde saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

ERZURUM 7°C, 25°C Parçalı bulutlu

KARS 5°C, 26°C Parçalı bulutlu

MALATYA 14°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN 7°C, 22°C Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU

DİYARBAKIR 12°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.

SİİRT 18°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu... Öğleden itibaren toz taşınımı bekleniyor.