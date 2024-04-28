Meteoroloji'den hayati uyarı! Bugün başlıyor, birçok ilde etkili olması bekleniyor
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Nisan pazar günü için tahminlerini paylaştı. Son raporda birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yer aldı. Uzmanlar, vatandaşlara hayati uyarıda da bulundu. Peki İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Diyarbakır'da bugün hava nasıl olacak? İşte il il beklenen sıcaklıklar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumuna ilişkin tahmin raporunu paylaştı. Yapılan son değerlendirmelere göre bugün, yurdun büyük bir bölümü sağanağın etkisinde olacak. Nisan yağmurları bazı bölgelerde daha kuvvetli olacak. Ani sel baskını, yıldırım düşmesi heyelan ve yağışa bağlı diğer olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalı...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Uzman meteorologların yaptıkları son değerlendirmelere göre Marmara'da rüzgar kuvvetini artırırken, pazar günü için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu değerlendirmelerine göre pazar günü Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu'da kuvvetli sağanak yağış görülecek. İstanbul'da da yağışların gece saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da da toz taşınımı etkili olacak. Peki, bugün hava nasıl olacak? Pazar günü yağmur var mı? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 28 Nisan hava durumu raporu.
İSTANBULLULAR DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son raporda, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, İstanbul'da dahil olmak üzere Marmara’nın doğusu, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Trabzon ve Rize çevreleri ile Çanakkale’nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kocaeli, Yalova, Ankara, Çankırı, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği değerlendiriliyor. 0
MARMARA BÖLGESİ HAVA DURUMU
EDİRNE 10°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 9°C, 18°C Sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 14°C, 18°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
EGE BÖLGESİ HAVA DURUMU
AFYON 12°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 16°C, 30°C Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 13°C, 26°C Parçalı bulutlu
MANİSA 12°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
ADANA 20°C, 32°C Parçalı bulutlu ve yerel yağışlı
ANTALYA 19°C, 28°C Parçalı bulutlu
BURDUR 11°C, 27°C Parçalı bulutlu
MERSİN 23°C, 28°C Çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ANKARA 16°C, 24°C Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR 13°C, 23°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 13°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
YOZGAT 12°C, 24°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
BOLU 15°C, 18°C Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DÜZCE 12°C, 19°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 14°C, 21°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 15°C Aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ HAVA DURUMU
GÜMÜŞHANE 11°C, 30°C Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 15°C, 33°C Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 14°C, 17°C Sabah saatlerinde saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
ERZURUM 7°C, 25°C Parçalı bulutlu
KARS 5°C, 26°C Parçalı bulutlu
MALATYA 14°C, 29°C Parçalı ve çok bulutlu
VAN 7°C, 22°C Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ HAVA DURUMU
DİYARBAKIR 12°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 18°C, 33°C Parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden itibaren toz taşınımı bekleniyor.
SİİRT 18°C, 32°C Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 22°C, 36°C Parçalı ve az bulutlu... Öğleden itibaren toz taşınımı bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi