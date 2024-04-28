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Çöl tozu, astımdan ölümleri artırıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Çöl tozu, astımdan ölümleri artırıyor

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye’yi etkisi altına alan hem Kuzey Afrika’daki Sahra Çölü hem de Suudi Arabistan’daki Arabistan Çölü’nden gelen tozun ölümlere bile sebep olabileceği uyarısında bulunuldu.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türk Toraks Derneğinden Doç. Dr. Nilüfer Aykaç, her yıl atmosfere katılan 1 ila 3 gigaton çöl tozunun yarısının Sahra Çölü, diğer yarısının da Arap Yarımadası, Orta Asya, Çin, Avustralya, Güney Afrika ve Amerika kaynaklı olduğunu kaydederek “Sahra Çölü’nden havalanan 4 milyon ton toz Akdeniz Bölgesi’ne taşınır ve havadaki partikül maddeyi yüzde 35 oranında artırır. Türkiye de hem Sahra hem de Arabistan Çölü’nün tozlarına maruz kalıyor” dedi. Aykaç, toz fırtınasının olduğu günlerde astım, KOAH, solunum, kalp ve damar hastalıkları sebebiyle hastane başvuruların ve astım ölümlerinin arttığını ifade etti. 

Çöl tozu, astımdan ölümleri artırıyor - 1. Resim

YAĞMUR DA GELİYOR

Meteorolji çöl tozu bitmeden sağanak uyarısında bulundu. Bugün için beklenen kuvvetli yağış sebebiyle altı il için “sarı” kodlu ikazda bulunuldu. Ülkenin doğusunda toz taşınımı görüleceği belirtildi. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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